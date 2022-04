ÖFB-Teamchef-Suche: Irrfahrt oder Täuschung?

Eine Woche, bis zur Präsidiumssitzung, wird die Gerüchteküche noch brodeln. Schöttel flog nach Manchester, war in Mailand - führt(e) persönliche Gespräche. Was ihm Kritiker als planlose Irrfahrt auslegen. Oder der 55-Jährige will sich nicht wieder nachsagen lassen, nur den „einfachsten Weg“ gegangen zu sein. Also viel Tarnen und Täuschen? Vielleicht, nein, hoffentlich hat er seinen Favoriten schon. Zu dem muss er zu 100 Prozent stehen, ihn auch so verkaufen. Anders als bei Foda.