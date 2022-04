Opas Auto geriet am Weg auf die Alm in Vollbrand

Übergreifen der Flammen auf Stall verhindert

Die Feuerwehr rückte an. Als die Einsatzkräfte am Berg eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Florianis konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar daneben befindliches Stallgebäude verhindern. „Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde die Holzverschalung des Stalles jedoch teilweise verkohlt. Am Auto entstand Totalschaden.“ Verletzt wurde zum Glück niemand.