Historiker: Über Geschichte nachdenken

„Die Geschichte spielt bis in die Gegenwart hinein“

„Zwar ist es eine große Fachtagung für Historiker, aber wir laden alle Interessierten dazu ein.“ In den kommenden Tagen möchte sie mit Kollegen, Studenten sowie Laien einen guten Einblick in die Zeitgeschichte-Forschung geben. „Es soll auch klar werden, dass die Geschichte in die Gegenwart hineinspielt“, so Reiter.