„Polizisten“ lockten Seniorin in Graz in die Falle

„In Ihrer Nähe wurde eingebrochen. Wir müssen Ihre Wertsachen in Sicherheit bringen!“ Oft wurde bereits vor diesen betrügerischen Anrufen falscher Polizisten gewarnt, doch leider tappen nach wie vor Opfer in die Falle. Wie eine Pensionistin Dienstagabend in Graz. Mehrere zehntausend Euro und Wertsachen übergab die 80-Jährige gutgläubig den Betrügern. Die Polizei ermittelt.