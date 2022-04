Jubilar Dokupil warnt vor düsterer Rapid-Zukunft

Ernst Dokupil ist mit schöner Regelmäßigkeit bei Heimspielen von Rapid im Allianz Stadion anzutreffen. Das Duell mit Sturm Graz am Sonntag lässt der Wiener aber aus - auf diesen Tag fällt sein 75. Geburtstag, und den verbringt der Jubilar lieber im Kreis seiner Familie. „Sie besteht darauf, dass wir gemeinsam feiern, und ich habe ja keinen Vertrag mehr bei Rapid, also muss ich auch nicht hin“, sagte Dokupil und wagt eine Analyse des Status quo in Hütteldorf