Für Huber kam das Nationalteam zu früh

Am Ostermontag stand nach einem weiteren Telefonat mit Teamchef Roger Bader endgültig fest: Eisbulle Mario Huber wird nach dem Eishockey-Play-off auch die A-WM in Finnland nur als Zuschauer erleben. „Der Camp-Auftakt nun Mittwoch in Innsbruck ist der letzte Termin, um zum Aufgebot zu stoßen. Das kam für mich allerdings zu früh“, erzählte der 25-jährige Stürmer, der Mitte Februar im Liga-Spiel in Bozen beim Blocken eines Schusses einen Ellenbruch erlitten hatte.