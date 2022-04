Ostersonntags-Schrecken: Brand in Feldbach gelegt

Der Dachstuhl stand plötzlich in Flammen! In Auersbach bei Feldbach (Steiermark) konnte das Abbrennen des kompletten Wirtschaftsgebäudes auf einem Bauernhof am Ostersonntag trotz Großaufgebot der Feuerwehr nicht verhindert werden. Nach Ermittlungen von Kriminalisten ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein Brandstifter seine Finger im Spiel hatte!