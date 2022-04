„Lungaus König“ küsste „Michee“ wach

„Wir hätten sie abschießen können“, war St. Michael um Übungsleiter Gerald Payer sogar noch gnädig. Träumereien wollen sich seine Schützlinge aber nicht hingeben, zu präsent ist die Hinrunde. Nachdem „Michee“ erstmals seit anderthalb Jahren drei Siege am Stück gelandet hat, steht das nächste Highlight bereits ante portas. Nach der bevorstehenden Aufgabe in Berndorf bitten König & Co. Ligakonkurrent Tamsweg zum heißen Lungau-Derby. Matthew Golderer