Ukraine: „Krone“ bei Rettungsmission mit an Bord

Ein eisig kalter Wind pfiff durch die noch schwelenden Ruinen, zudem lag ein ätzender Brandgeruch über diesem apokalyptischen Szenario. An diesem 14. März 2022 herrschte seit 19 Tagen Krieg in der Ukraine, ein Krieg, der uns so nahe ist und der an Brutalität und Grausamkeiten vieles übersteigt, was wir uns vorstellen können und wollen. Dieser 14. März wurde für viele uns unbekannten Menschen zum individuellen Leidens- und Schicksalstag.