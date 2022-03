Hilfe für Kriegsverletzte mit Tiroler Hubschrauber

Spezielle Transporttragen

Angeboten wird die Leistung, Schwerverletzte oder kritisch Kranke per Intensivtransport mit dem Hubschrauber in speziell adaptierten Transporttragen europaweit möglichst schnell und schonend von Punkt A nach B zu befördern. Wobei der Patient in den von Mediziner Stöllnberger entwickelten Transportsystemen an seinen lebenserhaltenden Geräten angeschlossen bleibt, da diese individuell an der mobilen Trage integriert sind.