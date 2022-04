Dank holländischer Küche lebt Gasthof weiter

Der Zufall wollte es so

Vor zwei Jahren kamen die Maurers auf ihrer Reise durch Österreich zufällig an der zum Verkauf stehenden Immobilie vorbei. Eine erste Besichtigung folgte unmittelbar. Dem Kauf folgten die Behördenwege für die notwendigen Bewilligungen: „Am 4. Februar haben wir dann aufgesperrt.“ Mit dem Umzug in die Steiermark wurde der Traum vom eigenen Betrieb verwirklicht. „Hier gefällt es uns gut – die Natur ist sehr ähnlich wie in Kanada, wo wir früher schon ein paar Mal waren“, sagt Eveline.