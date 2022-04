Arsenals Xhaka über Fans: „Es war purer Hass“

„Sie haben gebuht - die ganze Kurve hat gebuht. Ich war geschockt!“, erinnerte sich Xhaka an seine Auswechslung beim enttäuschenden 2:2 gegen Crystal Palace im Herbst 2019. Die „Gunners“ waren damals mit 2:0 in Führung gegangen, ehe den Gästen der Ausgleich gelang. „Ich schaute in die Augen der Fans. Es ist nicht so, dass sie mich nicht mögen. Sie hassen mich. Es ist purer Hass!“, so der 29-Jährige weiter. Diese Respektlosigkeit und Verachtung, wünsche er nicht einmal seinem ärgsten Feind.