Krieg in der Ukraine: Wenn die Kornkammer brennt

Teuerungen in Österreich

„Vor dem Krieg hat kaum jemand über die Bedeutung der ukrainischen Landwirtschaft nachgedacht. Auf einmal wird uns deren Relevanz in Bezug auf die Ernährungssicherheit schmerzlich bewusst. Die Auswirkungen sind auch in Österreich spürbar: Steht ein Lebensmittel auf dem Weltmarkt nicht mehr zur freien Verfügung, steigt der Preis“, so Hannes Royer, Obmann von Land schafft Leben.