Schuss aus Waffe gelöst: Polizist schwer verletzt

Fataler Zwischenfall nach einem polizeilichen Einsatztraining am Dienstag in Innsbruck: Als ein Beamter eine Funktionsüberprüfung seines Holsters durchführen wollte, löste sich plötzlich ein Schuss aus der Dienstwaffe. Der 25-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberschenkel.