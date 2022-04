Alarm ausgelöst: Einbrecher in Wald geflüchtet

Gegen 15 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter über die Balkontür in das Haus am Innsbrucker Hungerburgweg einzubrechen. „Dabei dürften sie den Alarm ausgelöst haben. Eine Nachbarin habe dann zwei Männer in den Wald in Richtung Rosnerweg davonlaufen gesehen“, berichtete die Polizei am Mittwoch.