Schlafendes Ehepaar aus brennendem Haus gerettet

Haustür eingeschlagen

Anschließend eilten die beiden Männer zum separaten Hauseingang der Eltern. „Da dieser versperrt war, schlugen sie die Verglasung der Tür ein und gelangten so in die Wohnung“, so die Ermittler weiter. Gemeinsam konnten die Männer schließlich das betagte Paar (79 und 81 Jahre) ins Freie bringen.