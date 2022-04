Liste mit Impfkritikern überrascht bei Ärzte-Wahl

12,3 Prozent der Spitalsärzte und 18,1 Prozent der niedergelassenen Ärzte haben die teils impfkritische Liste „Zukunft Medizin“ bei der Ärztekammer-Wahl am Freitag gewählt. Für die neue Liste ist das ein überraschend gutes Ergebnis. Der tatsächliche Einfluss von „Zukunft Medizin“ wird aufgrund des Kammer-Wahlsystems mit vier Sektionen in zwei Kurien gering sein. In der Vollversammlung kommt die Liste auf 3 von 33 Mandaten.