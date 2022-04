Drohende Festnahme: Mann wollte in Tiefe springen

Dramatische Szenen spielten sich am Freitag gegen 10 Uhr rund um ein Mehrparteienhaus in der Doktor-Walter-Waizerstraße in Schwaz ab. „Ich vernahm Geschrei vom Haus gegenüber und sah einen Bewohner in einem offenen Fenster im 3. Stock stehen“, schildert Augenzeuge Klaus Angerer (79), „die Person gestikulierte mit einem zweiten Mann einen Stock tiefer.“