Quarantäne: Steirer können sich wieder freitesten

Apropos Apotheken: Diese ziehen nach der ersten Woche, in der sie primär für das Testen in der Steiermark zuständig sind, eine positive Bilanz. Technisch würde die neue Plattform einwandfrei laufen - dort wird mitgezählt, wie viele der fünf kostenlosen PCR-Tests pro Monat jemand schon in Anspruch genommen hat.