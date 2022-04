Schwechater Gymnasiasten helfen Ukrainern

Lehrer unterstützten Engagement

Mit Unterstützung ihrer Religionslehrerin wurde das Projekt gestartet: „Wir verkauften in den Pausen unsere Leckereien an die Schüler und Lehrer.“ Auch einige andere Klassenkameraden waren begeistert und machten mit. Am Ende kamen so 350 Euro zusammen, die nun den notleidenden Kriegsopfern in der Ukraine zugute kommen.