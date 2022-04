Brand in Tiroler Bauernhaus: Bewohner hatten Glück

Beschädigung am Ofen oder Kamin als Ursache

Diese mussten eine in Brand geratene Holzvertäfelung hinter dem Ofen, die in das Obergeschoss hinauf ragte, abmontieren und auch die Zwischendecke zum oberen Stockwerk öffnen. So konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Als Brandursache wird entweder eine Beschädigung am Ofen oder am Kamin vermutet.