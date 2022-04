Gutsbesitzer spenden jetzt allerfeinstes Mehl

Fein verpackt rollen derzeit Dutzende Tonnen wertvolle Mehl-Ladungen gen Osten! Denn nach einem Aufruf des World-Food-Programmes (WFP) mobilisieren die Weinviertler Gutsbetriebe alles, was in ihren Kräften steht, um die drohende Hungersnot in der Ukraine, die vor dem Krieg als Europas Kornkammer galt, zu lindern.