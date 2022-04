Dovedan: „Wenn Salzburg anruft, heb ich ab“

Dabei spielt der Flügel eigentlich seine stärkste Saison im Trikot der Nürnberger. „Ich bin mit fünf Treffern Zweiter in der internen Torschützenliste, steuerte zudem zwei Vorlagen bei. Das ist schon ganz ordentlich.“ Wie die Saison des „Clubs“, der weiter oben mitmischt, fünf Zähler hinter einem Play-off-Platz liegt. „Der Aufstieg wird aber sehr schwierig. Die Konkurrenz in der Liga ist brutal stark.“ Sah man am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Pleite in Heidenheim, wo Dovedan wie sein Tullner Kumpel Konstantin Kerschbaumer als Joker ins Spiel kam.