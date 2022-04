Ex-Klub kommt! Sarkaria is(s)t schon scharf

15 Tore, sieben Assists - Manprit Sarkaria knallt eine Überdrüber-Saison hin. Nur Jakob Jantscher (16 Tore, 18 Vorlagen) kann ihm das Wasser reichen. Beim 2:0 in Wolfsberg hat der Kärnten-Schreck neuerlich zugeschlagen. In der Runde zuvor hatte Sarkaria Klagenfurt beim 3:1-Sieg mit einem Doppelpack quasi im Alleingang auf die Bretter geschickt, Sonntag war Sturms Offensivwaffe wieder zur Stelle, schenkte dem WAC ein Tor und einen Assist ein! Es läuft wie am Schnürchen beim Ex-Veilchen.