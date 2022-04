Frostnacht ließ Bauern um Marillen-Ernte bangen

Bange Stunden liegen hinter den Marillenbauern in der Wachau. In der Nacht auf Montag ließen die frostigen Temperaturen von bis zu minus 4 Grad die Bauern um die ungeschützten Früchte bangen. Durch den Einsatz von Öfen konnten zumindest in manchen Gärten aber größere Frostschäden verhindert werden.