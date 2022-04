Noch immer Luxuspensionen für Politiker und Beamte

1307 Euro bekommt ein Durchschnittspensionist in der Steiermark pro Monat ausbezahlt. 6729 Euro sind es im Schnitt jedoch für 239 priviligierte Steirer: Diese „Pensionskaiser“ alleine kosteten den steirischen Steuerzahlern im vergangenen Jahr 22,5 Millionen Euro. Das heißt es am Montag in einer Aussendung der Neos Steiermark. „Geht das so weiter, dann werden bis 2045 über eine halbe Milliarde Euro hart erarbeitetes Steuergeld in die Taschen ehemaliger Langzeitpolitiker und Co fließen“, erklärt der Klubobmann Niko Swatek.