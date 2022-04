Innsbruck: Friedensdemo mit Lichtermeer und Gesang

„Trost spenden in all der Fassungslosigkeit“

Eingerahmt und unterstützt wurden Texte und Musik von auf das Goldene Dachl projizierten Ukraine-Bildern, die die Schönheit des Landes zeigen sollten „bevor dort Raketen und Bomben einschlugen“, wie Moderator Markus Koschuh erklärte. All das solle „Trost spenden in all der Fassungslosigkeit“ und insgesamt eine „Ermutigung“ sein, unter dessen Motto sowohl die Dom-Andacht als auch die anschließende Kundgebung standen.