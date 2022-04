Rettungsgasse: Neue Infokampagne zum Jubiläum

Zwei Minuten schneller dank richtigem Verhalten

Dabei kann die Rettungsgasse im Stau Leben retten: Drei von vier Mitgliedern der Einsatzorganisationen gaben an, dass sie so im Mittel zwei Minuten schneller am Unfallort seien. Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele sieht darin die Bestätigung: „Das Wichtigste ist, dass die Einsatzorganisationen schneller am Unfallort sind, als dies bei der Benutzung des Pannenstreifens der Fall war.“