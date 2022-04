Nächster Salzburger auf Leipzigs Wunschliste

Der Transfersommer naht und die Wechselspekulationen um die begehrtesten Spieler am Markt nehmen an Fahrt auf. Eines hat dabei Tradition: Die Rasenballsportler aus Leipzig haben einen Salzburger im Visier. 18 Kicker wechselten bereits innerhalb des Dosen-Imperiums von der Salzach in den Osten Deutschlands, hinzu kam Jesse Marsch im letzten Sommer als Trainer.