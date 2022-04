Moderne Kunst in der Altstadt

Das Rupertinum Salzburg feiert an diesem Wochenende seine Neueröffnung. Neben der Ausstellung „Mind traffic“ des österreichischen Künstlers Werner Reiterer erwartet die Besucher am Samstag ein kostenfreier Eintritt. Denn das Museum lädt zum Tag der offenen Tür in das denkmalgeschütztes Gebäude.