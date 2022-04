Im Frühjahr sind Nonntaler bisher im Höhenflug

„Auch im Herbst waren wir nicht so schlecht, wir hatten viele Ausfälle zu beklagen. Jetzt kämpfen wir noch mal mehr füreinander“, erklärt Kapitän Federer. Heute (19) soll der Höhenflug weitergehen. Die Grödiger sind zu Gast in der HCS Arena. Ein Gegner, der den Athletikern liegt, in beiden Spielen in der Hinrunde gingen die Nonntaler als Sieger vom Platz. Federer - der wie Coach Wallner auf seinen Ex-Klub trifft – weiß wie die Flachgauer auftreten werden: „Sie sind sicherlich sehr motiviert und so wie ich den Schnölli kenne, setzen sie auf intensives Pressing.“ Grödig wartet indes noch auf den ersten vollen Erfolg unter Neo-Coach Schnöll. „Wir wollen mutig, dynamisch und mit Überzeugung auftreten. Dann klappt das gegen den SAK auch mit dem ersten Sieg“, gibt Schnöll den Plan vor, wie man den Premieren-Dreier einfahren will.