Gasdruckwaffe löste größeren Polizeieinsatz aus

Bange Stunden in Salzburg-Gneis: Am Mittwochabend bedrohte ein Salzburger (21) in der Josef-von-Eichendorff-Straße vier Menschen, die in einem Auto saßen, mit einer Gasdruckpistole. Der Mann verlieh seiner Drohung Nachdruck: Mit einem Schuss nötigte er die vier, den Ort des Geschehens zu verlassen.