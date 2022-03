Pfefferspray, Attacken: Wilde Partynacht in Ischgl

Kurz vor 22.30 Uhr waren sich in einem gut besuchten Lokal in Ischgl mehrere Personen in die Haare geraten. „Der Streit verlagerte sich anschließend in Richtung des Durchgangs zur Küche. Dort setzte dann ein bislang unbekannter Täter einen Pfefferspray ein und es kam zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Unbekannte konnte schließlich aus dem Lokal flüchten“, berichtete die Polizei.