Sieg! U21-Nationalteam hält EM-Chancen am Leben

Österreich trifft zum Abschluss am 3. Juni zu Hause noch auf die Finnen. Die haben auch noch die Duelle mit Aserbaidschan und Norwegen vor sich. Die Norweger treten auch noch gegen Kroatien und Aserbaidschan an und haben da jeweils Heimvorteil. Es benötigt also einiges an Schützenhilfe, damit Österreich den Sprung zur Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien schafft. Die Kroaten sind drei Zähler vor Schmid und Co. Leader. Der Gruppensieger hat ein EM-Fixticket sicher.