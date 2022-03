Prestigeerfolg am WM-Rasen

Ein Hauch von Fußball-WM weht augenblicklich Jon Gorenc-Stankovic um die Nase! Sturms Top-Aktie (3,5 Millionen € Marktwert) tourt momentan mit Sloweniens Nationalteam durch Katar, spult zwei Tests in den nagelneuen WM-Arenen ab. Am Freitag erkämpfte die Kek-Truppe gegen Kroatien um Superstar Modric ein 1:1. Im Education City Stadium (Kapazität 40.000) am Uni-Campus in Doha, wo im Winter bis zum Viertelfinale gespielt wird, gelang mit „Joker“ Stankovic (in der 63. Minute eingewechselt) in der Schlussminute der Ausgleich gegen den Vizeweltmeister. Heute trifft Slowenien auf WM-Ausrichter Katar, die Truppe des Spaniers Felix Sanchez, die am Freitag Bulgarien (mit Ex-Sturm-Legionär Despodov) 2:1 besiegt hat.