In der Zwangspause wird die Zukunft geplant

Das letzte Match? Lange her! Am 28. November 2021 stand Oliver Marach letztmals im Rahmen des Daviscups auf dem Court. Seitdem Zwangspause! Weil eine alte Rückenverletzung akut geworden ist. „Dem Rücken geht es besser. Auf Spritzen habe ich diesmal verzichtet, ich habe es ausheilen lassen“, sagt der Steirer, der zuletzt in Miami weilte. „Ich hab dort mein Aufbauprogramm absolviert und an der Karriere nach der Karriere gearbeitet.“



Padel-Tennis boomt

Heißt: Der Australian-Open-Champion treibt seine Pläne im boomenden Padel-Tennis voran. „Wir führen Gespräche, knüpfen Kontakte.“ Zuletzt gastierte nämlich die World Padel Tour in Miami. Jetzt ist Marach wieder in Panama. „Voll kann ich noch nicht trainieren, ich muss auf die Belastung achten.“ Wann er für seine Abschiedsspiele auf die Tour zurückkehrt, ist offen. „Ein paar Lieblingsturniere würde ich schon gerne bestreiten.“ Erst danach will „Oli“ der Tennis-Bühne adieu sagen und Geschäftsmann werden.