Vermutlich hat „Vova“ sein ganzes Leben in einem winzigen Betonkäfig in der Nähe eines kürzlich niedergebrannten Restaurants in der Region Chmelnyzkyj verbracht, ebenfalls in der Westukraine. Der Bär wurde bei dem Brand nicht verletzt, aber seine Haltungsbedingungen und die Sicherheitslage wurden noch besorgniserregender. Der frühere Besitzer übergab „Vova“ freiwillig an die Behörden und ermöglichte so die Rettung. Obwohl nun auch im Westen der Ukraine Angriffe gemeldet wurden, versorgt das Team des Bärenwaldes alle Bären weiterhin bestmöglich.