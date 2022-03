Gratwein: Wohnhaus stand in Vollbrand

Am Sonntag um 16.19 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein: In einem Wohnhaus in Gratwein war ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Da sich keine Personen (oder Tiere) in Gefahr befanden konnte umgehend mit dem Schutz der direkt angrenzenden Tischlerei begonnen werden, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.