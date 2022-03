Erdwärme-Kraftwerk beim S-Link geplant

Die Vorarbeiten für die Salzburger Mini-U-Bahn laufen auf Hochtouren. Die Projektgesellschaft peilt immer noch einen Baustart im Herbst 2023 an, also bereits in eineinhalb Jahren. Nun kommen auch immer mehr Details des Projekts ans Tageslicht. So prüfen die Techniker aktuell ein kleines Erdwärme-Kraftwerk im Bereich zwischen Hauptbahnhof und Schloss Mirabell.