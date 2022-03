Der Traum vom „weißen Ballett“ wird Wirklichkeit

Ich war total aus dem Häuschen, als ich erfahren habe, dass ich beim Camp mit dabei sein darf“, freut sich Nils Gustafsson aus Kematen. Der Offensivmotor der U10 und U11 der SPG Melach holte sich – wie Matthias Gasser aus Kirchdorf – beim „Krone“-Gewinnspiel das Gratisticket für die Trainingswoche der Fundación Real Madrid Clinic. Europas größte Fußballschule wird dank einer Kooperation mit dem SV Kirchbichl vom 1. bis 5. August in Tirol ihre Zelte aufschlagen. „Ich hoffe, dass ich von den Trainern viel lernen kann und sie mir verraten, welche Einheiten mein Lieblingsspieler Karim Benzema in Madrid am meisten trainiert“, strahlt Nils.