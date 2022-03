Pflege in Salzburg: „Wir sind psychisch am Ende“

„Ich liebe diesen Beruf und ich will das auch nicht verlieren, aber manchmal denke ich mir, ich kann einfach nicht mehr.“ Daniela Simonsen arbeitet bereits seit zehn Jahren in der Pflege. Wie viele ihrer Kollegen liebt sie den Umgang mit älteren Menschen, aber die Lage im Seniorenwohnheim Taxham bringt auch sie an die Grenzen. „Die Pflege leidet unter Personalmangel und dadurch ist alles viel anstrengender geworden. Wir sind einfach überlastet“, kritisiert die Pflegeassistentin.