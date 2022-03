Tirol braucht dringend mehr Veterinärmediziner

Startschuss für neues Modul im nächsten Jahr

Nächstes Frühjahr soll das Projekt ausgebaut werden. In einem eigenen Modul „Der Wiederkäuer im Alpenraum“ werden die Studenten den Großteil des Jahres in Tirol lernen. Wer einen der 15 bis 20 Plätze bekommt, wird laut Lorenz Khol, dem Leiter der Vetmeduni-Außenstelle in Innsbruck, nicht nach Herkunft, sondern nach Noten entschieden – Tiroler haben also nicht per se einen Vorteil.