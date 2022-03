95 Schulkinder haben AHS-Reife, aber keinen Platz

Ein großer Schritt steht den Viertklasslern bevor: 1893 Schüler treten heuer im Herbst ihren ersten Tag an einem Gymnasium an und lassen die Volksschule hinter sich. 95 Volksschüler hätten die AHS-Reife, also ein dementsprechend gutes Zeugnis, haben aber noch keinen Platz im Gymnasium gefunden. Dem gegenüber stehen noch 100 freie Plätze. Die geografische Nähe spielt hier eine Rolle, manchmal sind Gymnasien in der Nähe schon voll oder das Wunsch-Gymnasium hat keinen Platz mehr.