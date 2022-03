Wimmer: „Haben auch in U21 einiges zu erledigen“

Dabei hätte der Bielefeld-Shootingstar, in 25 Pflichtspielen mit 12 Torbeteiligungen, auch im A-Team„landen“ können - er ist auf Abruf. „Ich wäre für die Einberufung bereit gewesen. Aber wir haben auch in der U21einen Job zu erledigen. Das Geilste ist sowieso, für Österreich zu spielen. “Franco Foda war Wimmer beim 2:0-Sieg gegen Frankfurt zuschauen. Da gab’s von Coach Kramer für Assist und Tor einen Smoothie. „Mit Erdbeer. Bier darf’s ja nicht sein“, scherzte der Flügel beim U21-Training in Wels gegenüber der „Krone“. Einen Plan für seine Karriere hat er nicht („Ich lasse alles auf mich zukommen“) - dafür für seinen Körper. „Kein Fast Food, auch wenn mal eine Pizza erlaubt ist. Dazu Extra-Regeneration vom Massagehammer bis zur Nackenfunktion beim Sessel.“