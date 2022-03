Warum Wohnen in Salzburg unerträglich teuer ist

AK fordert Mietobergrenze – 1000 Neubauten jährlich

Arbeiter-Kammerchef Peter Eder fordert ein Paket an Maßnahmen, unter anderem: „Das Einziehen einer Obergrenze für Mieten, eine aktive Bodenpolitik des Landes, höhere Bauleistung beim sozialen Wohnbau. Wir brauchen 1000 neue geförderte Mietwohnungen jährlich!“ Und nicht nur junge Familien seien betroffen: „Auch ältere Menschen müssen sich fragen, ob sie sich das Leben in der Stadt in der Pension leisten können!