Zum Jubiläum soll es wieder bergauf gehen

Russische Künstler? „Ein Thema, das uns beschäftigt“

Im Rahmen der Kulturtage wird auch die „Leningrader Symphonie“ von Schostakowitsch aufgeführt. Die wohl denkwürdigste Aufführung fand am 9. August 1942 im mehr als 1000 Tage belagerten Leningrad statt, jährt sich heuer also zum 80. Mal. Seit jeher gilt sie als Symbol für den Antifaschismus und den Widerstand gegen Gewaltherrschaften. „Jetzt sind es leider umgekehrte Vorzeichen - erschütternd“, sagte Heißbauer. Die Thematik rund um etwaige Ausschlüsse russischer Künstler sieht er kritisch. „Es ist ein Thema, das uns beschäftigt. In unserer sicheren Demokratie ist es leicht, schnell eine Distanzierung zu fordern. Aber man kennt in den seltensten Fällen die Geschichte hinter den Künstlern. Ich plädiere diesbezüglich zu Vorsicht.“ Dennoch, und das verurteilt Heißbauer, gebe es viele Künstler, die auch öffentlich gemeinsam mit Russlands Diktator Putin aufgetreten sind. Man hätte heuer aber nicht die Situation gehabt, über einen möglichen Ausschluss Putin-naher Künstler entscheiden zu müssen.