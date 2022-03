Teenager liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Dienstag lieferte sich ein 15-Jähriger mit der Polizei eine Verfolgungsjagd. Der Jugendliche hatte sich zunächst in Baden (Niederösterreich) am Steuer eines laut Stadtpolizeikommando „hochpreisigen und stark motorisierten“ Wagens geweigert, mit dem Pkw stehenzubleiben. Die Folge: zwei Verkehrsunfälle, glücklicherweise ohne Verletzte.