Land drückt bei Energiewende nun aufs Tempo

„Wir alle stehen unter dem Eindruck der schrecklichen Geschehnisse des Krieges in der Ukraine“, sagte Mikl-Leitner am Dienstag in St. Pölten bei der Präsentation des sogenannten Energiewende-Beschleunigungspakets. NÖ wolle bis 2030 die Leistung von Windkraft verdoppeln und jene aus Fotovoltaik sogar verzehnfachen, erinnerte die Landeshauptfrau an die Ziele des Energie- und Klimafahrplans. „Aufgrund der aktuellen Geschehnisse geht es jetzt aber darum, bei der Energiewende Tempo zu machen“, so Mikl-Leitner.