Weiter Wirbel um „Promi-Pfuscherei“ im Speckgürtel

In der Causa um grobe Pfuscherei am Bau in Biedermannsdorf, Bezirk Mödling, wird nach einem Bericht der „Krone“ der Ruf nach Konsequenzen lauter. Während man in Wien bereits den Rücktritt des beteiligten Vizebezirksvorstehers fordert, wird auch die Luft für den involvierten NÖ-Spitzenbeamten immer dünner . . .