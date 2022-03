„Promi-Bauherren“ errichteten sündteure Ruinen

Neuer Name, alte Sorgen - Jetzt droht der Klagsweg

Haken an der Geschichte: Im Vorjahr wurde die Minerva GmbH kurzerhand in Quinquatrus GmbH umgetauft. Und A. und Konsorten legten Geschäftsführung bzw. Gesellschafter-Positionen zurück. Die „neue“ Firma habe nun einen mutmaßlichen Strohmann, immerhin Chef bei einem Dutzend anderen Firmen, an der Spitze installiert und wolle sich schadlos halten, so der Verdacht.